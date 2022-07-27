موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب المؤجلة من الجولة 21 من منافسات الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

يحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نادي المقاولون العرب في ستاد المقاولون العرب في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 21 من الدوري المصري 2021-2022.

فاز الأهلي في مباراته الأخيرة في الدوري على مصر المقاصة بهدف دون رد، وسيعمل على مواصلة انتصاراته، والخروج بنقاط المباراة كاملة لتساعده في مشوراه نحو القمة.

رفع الأحمر رصيده بعد الفوز إلى 54 نقطة، واستمر الفارق بينه وبين نادي بيراميدز 5 نقاط بعد فوز الأخير على البنك الأهلي، ويسعى المارد الأحمر إلى تقليص الفارق بينه وبين بيراميدز والزمالك بالفوز في المباراة المؤجلة أمام ذئاب الجبل.

أما نادي المقاولون العرب فقد تعادل مع سموحة في الجولة السابقة بهدف لكل فريق، ليصل إلى النقطة 24 في المركز السادس عشر، وسيهدف الخروج بنتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر تساعده في مشواره للهروب من الهبوط..

فما هو موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب القادمة وما القنوات الناقلة؟ جول ينقل لك كل شيء عن المباراة.

ما هو موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب؟

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في المباراة المؤجلة من الجولة 21 من الدوري المصري هو يوم السبت 30 يوليو 2022 في ستاد المقاولون العرب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة الأهلي ومصر للمقاصة على شاشتها.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر عبر موقع كورة بلس.