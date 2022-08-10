موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس مصر 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد مصر للمقاصة، والتي تقام في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر 2021-22 والقنوات الناقلة.

يستعد الأهلي لمباراة هامة، وذلك حين يستضيف فريق مصر للمقاصة على ملعب "الأهلي WE السلام" ضمن منافسات دور الستة عشر في بطولة كأس مصر لموسم 2021-22.

الأهلي تمكن من الفوز على المصري البورسعيدي بنتيجة 2-0 في آخر مباريات الفريق، والتي أقيمت لحساب الجولة 30 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

أما مصر للمقاصة، فقد تلقى هزيمة قاسية من الزمالك بخمسة أهداف دون رد في الجولة نفسها بالدوري المصري، ليهبط رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية.

فما هو موعد مباراة الأهلي القادمة ضد مصر للمقاصة وما القنوات الناقلة؟ جول ينقل لك كل شيء عن المباراة.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021-22

ما هو موعد مباراة الأهلي ومصر للمقاصة؟

موعد مباراة الأهلي ومصر للمقاصة في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر هو يوم الأحد 14 أغسطس 2022 في ستاد "الأهلي WE السلام" في مدينة القاهرة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومصر للمقاصة؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث مباريات بطولة كأس مصر حصريًا، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة الأهلي ومصر للمقاصة على شاشتها.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر عبر موقع كورة بلس.