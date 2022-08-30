موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا 2022-2023 والقنوات الناقلة.

يستهل النادي الأهلي مبارياته في دوري أبطال إفريقيا 2022-2023 من الدور التمهيدي الثاني، حيث تم إعفاءه من خوض الدور الأول بجانب ستة أندية أخرى وفقًا لنتائجهم في السنوات الأخيرة.

خسر الأحمر اللقب الموسم الماضي على يد الوداد بعد الفوز بنسختين على التوالي، وعلى صعيد الدوري أنهى في المركز الثالث في جدول الترتيب.

تحدد منافس الأهلي في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا من خلال القرعة، وسيواجه الفائز من الاتحاد المنستيري التونسي والجيش الرواندي.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الأهلي القادمة؟

لم يتحدد حتى الآن موعد مباراة الأهلي الأولى في دوري أبطال إفريقيا، لكنه سيكون في الفترة بين 7 و9 أكتوبر 2022.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة؟

تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا على قنوات بي إن بدايةً من دور المجموعات، وهو ما يشير إلى احتمالية إذاعة مباراة الأهلى الأولى في دوري الأبطال على أون تايم سبورت، وهو ما حدث في السنوات السابقة.