موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره المصري في لقاء الجولة 13 من الدوري المصري لموسم 2021-2022.

فاز الأهلي في مباراته الأخيرة في الدوري على الاتحاد بهدف دون رد، وحافظ على الصدارة برصيد 31 نقطة.

أما المصري، فرغم تفوقه في بطولة الكونفدرالية وتأهله لربع النهائي لكنّه لم يحقق أي انتصار في الدوري في 2022 وكان آخر فوز بتاريخ 20 ديسمبر ضد فاركو.

المباراة تُقام على ملعب برج العرب ليستمر الأهلي في مواجهة المصري خارج بورسعيد منذ المباراة الشهيرة بينهما في فبراير 2012.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة الأهلي والمصري في الجولة 12 من الدوري المصري 2021-2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي؟

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي هو يوم السبت 9 أبريل 2022 في ستاد برج العرب.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على أون تايم سبورت، وستكون هي القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة من خلال خدمة البث المباشر عبر النسخة العربية من موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.