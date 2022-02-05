موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل الأهلي السعودي ضيفًا على نادي الفتح على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، وذلك في الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-2022.

تعادل الأهلي المباراتين السابقتين مع ضمك والتعاون على الترتيب، ليقع في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة.

على الجانب الآخر، يتواجد الفتح قريبًا من مراكز الهبوط، حيث يحتل المركز 13 برصيد 18 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن التعاون الرابع عشر.

وهنا نتعرف على موعد مباراة الأهلي والفتح في الجولة 20 من الدوري السعودي والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الأهلي القادمة؟

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الفتح هو الجمعة 11 فبراير 2022 على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة وعشر دقائق بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفتح؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC وشاهد مجانًا بتقنية SD، وللمشاهدة بتقنية HD عليك الاشتراك.

يمكنك أيضًا متابعة خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي والفتح من خلال موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.