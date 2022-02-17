موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس الملك والقنوات الناقلة

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الشباب، في ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بملعب الأمير فيصل بن فهد.

ووصل الأهلي إلى ربع النهائي بعد فوز عصيب على الفيصلي بهدفين لهدف، أما الشباب فدك حصون ضمك بخماسية نظيفة.

وتمثل المباراة عنق زجاجة بالنسبة لقلعة الكؤوس، خصوصًا بعد التعادل مع الفيحاء في المباراة الماضية بالدوري السعودي

جدول مباريات كأس الملك 2022 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي والشباب وما هي القنوات الناقلة؟

متى مباراة الأهلي القادمة؟

موعد مباراة الأهلي والشباب هو الإثنين 21 فبراير 2022 بملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق المباراة في تمام 20:40 دقيقة بتوقيت السعودية، 19:40 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشباب؟

تذاع مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين على قنوات SSC، وستجد المباراة عبر شاشتها.