ما هي المباراة القادمة للأهلي في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة؟

يخوض النادي الأهلي السعودي تحديًا صعبًا عندما يستضيف نظيره الشباب على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، وذلك ضمن الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22.

الأهلي سقط في فخ الخسارة الثالثة على التوالي في الدوري السعودي، وذلك عندما خسر أمام الرائد بهدف دون رد في الجولة 14، ليتواصل بذلك تراجع "الراقي" بشكل ملحوظ على مستوى النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم.

أما الشباب، فيمر بحالة جيدة للغاية في الدوري السعودي هذا الموسم، حيث يدخل المنافسة على اللقب بصورة واضحة مع الاتحاد وضمك، وسيكون الفوز على الأهلي سبيله لمواصلة المطاردة.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الشباب في الجولة 15 من الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي ضد الشباب؟

موعد مباراة الأهلي والشباب في الجولة 15 من الدوري السعودي هو يوم السبت 1 يناير 2022.

وتنطلق صافرة البداية الساعة 19:50 مساءً بتوقيت السعودية، 18:50 مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشباب؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC وشاهد مجانًا بتقنية SD، وللمشاهدة بتقنية HD عليك الاشتراك.

يمكنك أيضًا متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والشباب من خلال موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.