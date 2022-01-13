موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب برج العرب قمة من كلاسيكيات كرة القدم المصرية، عندما يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في ثاني جولات بطولة كأس الرابطة.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيًا في أولى المواجهات أمام الجونة بملعب السلام، في مباراة شارك بها باللاعبين الشباب والبدلاء بصورة أساسية.

الوضع لن يتغير كثيرًا أمام الإسماعيلي في ظل مشاركة عديد اللاعبين مع المنتخب المصري في كأس أمم إفريفيا، وكذلك إصابات كورونا الكثيرة.

في المقابل فإن الإسماعيلي مدجج بصفقاته الجديدة ومدربه خوان براون، لذلك فيفترض أن تميل الكفة مبدئيًا له.

جدول مباريات ومجموعات كأس الرابطة المصرية 2021

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي وما هي القنوات الناقلة.

متى مباراة الأهلي القادمة في كأس الرابطة؟

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي هو الإثنين الموافق 17 يناير 2022، بملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي؟

ستنقل مباريات كأس الرابطة المصرية عبر شبكة قنوات OnTime Sports.

كما يمكنك متابعة المباراة عبر البث المباشر الكتابي المُقدم من موقع جول، والذي ينطلق قبل بداية اللقاء بحوالي نصف ساعة.