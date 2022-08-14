موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في الجولة 31 من منافسات الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

يحل النادي الأهلي ضيفًا على نادي إيسترن كومباني في ستاد المقاولون العرب، وذلك في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز 2022-2023.

فاز المارد الأحمر على النادي المصري في آخر مبارياته في الدوري، وارتفع رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب، ليواصل مطاردة الزمالك المتصدر وبيراميدز الوصيف.

نادي إيسترن كومباني مهدد بالهبوط هذا الموسم، حيث يحتل المركز 16 برصيد 28 نقطة، متأخرًا عن الجونة بالمواجهات المباشرة.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الأهلي وإيسترن كومباني والقنوات الناقلة.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021-22

ما هو موعد مباراة الأهلي وإيسترن كومباني؟

موعد مباراة الأهلي وإيسترن كومباني في الجولة 31 من الدوري المصري هو يوم الأربعاء 17 أغسطس 2022 في ستاد المقاولون العرب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإيسترن كومباني؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة الأهلي وإيسترن كومباني على شاشتها.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر عبر موقع كورة بلس.