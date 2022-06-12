موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد إيسترن كومباني المؤجلة من الجولة 14 في الدوري المصري الممتاز 2021-2022 والقنوات الناقلة..

يحل نادي إيسترن كومباني ضيفًا على النادي الأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

فاز الأهلي على المصري بالسلوم وتأهل لدور الـ16 في كأس مصر، وذلك بعد الخسارة من الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022، وكانت آخر مبارياته في الدوري ضد إنبي وفاز بهدفين لهدف.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة من 16 مباراة، بفارق 7 نقاط عن الزمالك المتصدر بـ44 نقطة من 20 مباراة، أما إيسترن كومباني فيقع في المركز الأخير برصيد 13 نقطة.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة الأهلي وإيسترن كومباني المؤجلة من الجولة الـ 14 من الدوري المصري 2021-2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الأهلي وإيسترن كومباني؟

موعد مباراة الأهلي وإيسترن كومباني هو يوم الأربعاء 15 يونيو 2022 في ستاد السلام.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإيسترن كومباني؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على أون تايم سبورت، وستكون هي القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإيسترن كومباني.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة من خلال خدمة البث المباشر عبر النسخة العربية من موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.