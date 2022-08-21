موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في الجولة 32 من منافسات الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

يحل نادي إنبي ضيفًا على النادي الأهلي في ستاد السلام في الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

تعادل الأهلي في المباراة المؤجلة ضد الإسماعيلي سلبيًا بدون أهداف، وأصبح رصيده 64 نقطة، وانتهت آماله في الفوز باللقب رسميًا هذا الموسم.

أما نادي إنبي فيحتل المركز 13 في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، ويحتاج لتأمين البقاء في الدوري الممتاز بالحصول ولو على نقطة من المارد الأحمر.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021-22

ما هو موعد مباراة الأهلي وإنبي؟

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الجولة 32 من الدوري المصري هو يوم الأربعاء 24 أغسطس 2022 في ستاد السلام.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة الأهلي وإنبي على شاشتها.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر عبر موقع كورة بلس.