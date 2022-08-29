موعد مباراة الأخدود والأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأخدود والأهلي في الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة..

يحتضن ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في مدينة نجران مباراة من العيار الثقيل، حين يحل الأهلي ضيفًا على الأخدود، في إطار الجولة الثانية من منافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي لموسم 2022-23.

الأهلي افتتح مشواره في دوري الدرجة الأولى السعودي بأسوأ طريقة ممكنة، بعد أن فرض عليه نادي القيصومة التعادل بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الجوهرة المشعة".

ويأمل الأهلي أن تكون مواجهة الأخدود انطلاقته الحقيقية في دوري يلو بتحقيق انتصار يمنح الفريق دفعة معنوية يحتاجها بشدة من أجل فرض كلمته مبكرًا على بقية فرق المسابقة.

أما نادي الأخدود، فقد حقق فوزًا عريضًا على حساب مضيفه القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من دور يلو الدرجة الأولى السعودي.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

ونستعرض معًا في هذا التقرير موعد مباراة الأخدود والأهلي، والقنوات الناقلة للمباراة..

ما هو موعد مباراة الأخدود والأهلي في دوري الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة الأهلي ضد الأخدود في الجولة الثانية من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي هو يوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:40 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والأهلي؟

ستنقل قناة السعودية الرياضية منافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة الأهلي والأخدود على شاشتها.