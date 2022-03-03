موعد مباراة الاتفاق والأهلي في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الاتفاق، ضمن مباريات الجولة الـ 23 من الدوري السعودي للمحترفين، على استاد الأمير محمد بن فهد.

الأهلي هذا الموسم يمر بفترة صعبة، وسيعمل على مصالحة جماهيره ومحاولة تحسين المسار بعد الخسارة الأخيرة من الاتحاد في ديربي جدة بالجولة الماضية.

على الجانب الآخر الاتفاق هذا الموسم، يصارع من أجل الهروب من مناطق الهبوط، وسيهدف للخروج بنتيجة إيجابية أمام الراقي للنجاح في مهمته، خاصة أن موقفه في الاستمرار بالبطولة سيتصعب جولة بعد جولة إن لم يحسن مساره.

وهنا نتعرف على موعد مباراة الأهلي والاتفاق في الجولة 23 من الدوري السعودي والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الاتفاق؟

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الاتفاق هو الجمعة 4 مارس 2022 على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة، 19:45 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتفاق؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC وشاهد مجانًا بتقنية SD، وللمشاهدة بتقنية HD عليك الاشتراك.

يمكنك أيضًا متابعة خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي والاتفاقمن خلال موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتفاق - الأهلي الجمعة 4 مارس 2022،

20:45 السعودية، 19:45 مصر SSC الأمير محمد بن فهد

تشكيل الأهلي المتوقع:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الربيعي

أليوسكي – دانكلير – فهد الحمد – علي مجرشي

فرانك كوم – فيليب براداريتش

أيمن يحيى – كارلوس إدواردو – هيثم غريب

عمر السومة