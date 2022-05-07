يحتضن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، قمة جديدة في الكرة السعودية وكلاسيكو يجمع بين الاتحاد والهلال، ضمن مباريات الجولة الـ 27 من الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد يتصدر جدول الترتيب برصيد 61 نقطة ويبتعد عن الهلال صاحب المركز الثاني بفارق 12 نقطة، إلا أنّ الزعيم لديه مباراتين لم يلعبهما حتى الآن.

وبالنسبة للنمور، فإن الأربع مباريات المتبقية في الدوري السعودي بمثابة نهائيات لا تحتمل الخسارة لتحقيق اللقب، خاصة بعد التعادل الأخير أمام الفتح بأربعة أهداف لكل فريق.

أما الهلال يأتي في المركز الثالث برصيد 49 نقطة، وسيهدف للخروج بنقاط المباراة كاملة للحفاظ على حظوظه في تحقيق اللقب الغالي، وحاله لن يختلف كثيرًا عن العميد، فالموج الأزرق لا يريد التفريط في أي نقطة خلال مبارياته المتبقية في المسابقة.

جدير بالذكر أنّ مواجهة الدور الأول انتهت بانتصار الهلال بهدفين مقابل هدف.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الاتحاد والهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الاتحاد والهلال؟

موعد مباراة الاتحاد والهلال في الجولة 27 من الدوري السعودي هو يوم الأحد 15 مايو 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:50 بتوقيت السعودية، 19:50 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال؟

تذاع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.