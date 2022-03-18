موعد مباراة الاتحاد القادمة في كأس الملك 2022 والقنوات الناقلة

يحل الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على الفيحاء، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتأهل الاتحاد إلى هذا الدور بعد تخطي عقبة التعاون بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي، في مباراة مثيرة حسمها العميد في الدقائق الاخيرة بركلة جزاء بتوقيع عبد الرزاق حمد الله.

أما الفيحاء، وبنفس النتيجة، وصل إلى نصف النهائي متفوقًا على الباطن.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف سويًا موعد مباراة الاتحاد والفيحاء وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

متى مباراة الاتحاد والفيحاء في كأس الملك؟

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء هو الإثنين الموافق 4 أبريل 2022 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء؟

تذاع مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين على قنوات SSC، وستجد المباراة عبر شاشتها.