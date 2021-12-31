موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة

يستقبل الاتحاد، نظيره الفيحاء في مباراة هامة، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

الاتحاد نجح في تحقيق فوزًا مثيرًا بالجولة الماضية على الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليواصل تربعه على صدارة الترتيب، ويكون بطلًا للشتاء في السعودية، وسيعمل على مواصلة الانتصارات أمام الفيحاء.

على الجانب الآخر الفيحاء، تعادل في آخر مبارياته أمام الاتفاق بهدف لكل فريق، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الاتحاد تساعده في البقاء ضمن المراكز المتقدمة بسلم الترتيب.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد الفيحاء والقنوات الناقلة.

متى موعد مباراة الاتحاد القادمة؟

موعد مباراة الاتحاد ضد الفيحاء في الجولة 16 من الدوري السعودي هو يوم الجمعة 7 يناير 2022.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 19:55 بتوقيت مكة المكرمة، 18:55 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء؟

تذاع مبايات الدوري السعودي على قنوات SSC التي تم إطلاقها بداية الموسم، وتتواجد على القمر الصناعي عرب سات وعلى الإنترنت على شاهد.

ويمكنك أيضًا متابعة البث المباشر لمباراة الاتحاد والفيحاء عبر النسخة العربية من جول، والذي يبدأ قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.