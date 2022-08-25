موعد مباراة الاتحاد والعدالة في الدوري السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

يحل نادي الاتحاد، ضيفًا ثقيلًا على نادي العدالة، ضمن مباريات الجولة الأولى للفريقين، في دوري روشن السعودي 2022-23، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.
الاتحاد يبحث عن بداية قوية لمشواره في الدوري هذا الموسم، وتعويض إخفاق الموسم الماضي وخسارة اللقب في الأمتار الأخيرة لصالح الهلال.
على الجانب الآخر العدالة، الصاعد حديثًا للدوري السعودي، الذي يريد إسعاد جماهيره بالخروج بنتيجة إيجابية أمام النمور.
وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة العدالة والاتحاد في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.
جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة
ما هو موعد مباراة العدالة والاتحاد؟
موعد مباراة العدالة والاتحاد، في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2022-23، هو الجمعة 26 أغسطس 2022، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.
وتنطلق صافرة بداية اللقاء في الساعة السابعة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، السادسة إلا الربع بتوقيت مصر.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة العدالة والاتحاد؟
تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.
كما يمكنك مشاهدة مباراة الخليج والهلال عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.
وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.
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المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
العدالة - الاتحاد
الجمعة 26 أغسطس 2022،
SSC
مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية
التشكيل المتوقع للاتحاد
📸| هُـنـا الأحساء 🛬 pic.twitter.com/b2KOkvoeD4— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 25, 2022
التشكيل | 4-3-3
وقد يعتمد نونو سانتو على التشكيل الآتي:
مارسيلو جروهي
مدالله العليان – أحمد حجازي – مهند الشنقيطي – حمدان الشمراني
ايجور كورونادو – طارق حامد – برونو هنريكي
هارون كمارا – عبدالرحمن علي العبود – رومارينيو
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