موعد مباراة الاتحاد والفتح في كأس الملك 2022 والقنوات الناقلة

يحل الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على الفتح، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2022، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

الاتحاد هذا الموسم يقدم مستويات كبيرة في الدوري السعودي، ويتصدر ترتيب المسابقة، وسيدخل المباراة بهدف الفوز لمواصلة نجاحاته في الموسم الحالي، من أجل العودة إلى منصات التتويج من جديد والذهاب إلى أبعد نقطة في المسابقة.

على الجانب الآخر الفتح هذا الموسم، ليس في أفضل حالاته، وسيسعى لتصحيح المسار وتحقيق مفاجأة بإقصاء العميد من البطولة، والتأهل إلى الدور القادم، والثأر للهزيمة التي تعرض لها أمام الاتحاد في الدوري.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا موعد مباراة الفتح والاتحاد في دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الاتحاد ضد الفتح في كأس الملك؟

موعد مباراة الاتحاد ضد الفتح في دور الـ 16 من كأس الملك هو يوم الإثنين 20 ديسمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 15:35 بتوقيت السعودية، 16:35 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح في كأس الملك؟

تذاع مبايات الدوري السعودي وكأس الملك على قنوات SSC التي تم إطلاقها بداية الموسم، وتتواجد على القمر الصناعي عرب سات وعلى الإنترنت على شاهد.

ويمكنك أيضًا متابعة البث المباشر لمباراة الاتحاد والفتح عبر النسخة العربية من جول، والذي يبدأ قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.