موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل نادي الاتحاد ضيفًا على نادي الطائي في ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد في الجولة 28 من الدوري السعودي 2021-22.

خسر الاتحاد في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان من الهلال بثلاثة أهدافٍ مقابل هدف، ليتقلص الفارق بينهما إلى 3 نقاطٍ فقط وتشتعل المنافسة على اللقب في الأمتار الأخيرة.

المباراة هامة بالنسبة لنادي الطائي ويحتاج للخروج منها ولو بنقطة واحدة، حيث يحتل المركز التاسع بـ31 نقطة، وتفصله نقطتان فقط عن الفيصلي المتواجد في المركز 14 أول مراكز الهبوط.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والطائي؟

موعد مباراة الاتحاد والطائي في الجولة 28 في الدوري السعودي هو يوم الأحد 29 مايو 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والطائي؟

تذاع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والطائي مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.