موعد مباراة الاتحاد والخليج في الدوري السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

ندى الشافعي|
ittihad-adala@spl
دوري روشن السعوديالإتحاد vs الخليجالإتحادالخليجقراءات طويلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الخليج في الجولة الرابعة في روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستضيف نادي الاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة نادي الخليج في الجولة الرابعة من الدوري السعودي 2022-2023.

فاز العميد في المباراة الأخيرة على الرائد بهدفٍ دون رد، وذلك بعد التعادل مع الاتفاق والفوز على العدالة بالثلاثة في الجولتين الأولتين، ليمتلك 7 نقاط في رصيده.

أما نادي الخليج فلم يحقق أي انتصار في الموسم الجديد حتى الآن، حيث تعادل مع العدالة في اللقاء الأخير، وخسر من الهلال وضمك في الجولتين الأولتين.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الاتحاد والخليج في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الاتحاد والخليج؟

موعد مباراة الاتحاد والخليج، في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو الخميس 15 سبتمبر 2022، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخليج؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والخليج عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

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المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

الملعب

الاتحاد - الخليج

الخميس 15 سبتمبر 2022،
21:00 السعودية، 20:00 مصر

SSC
شاهد VIP

مدينة الملك عبد الله الرياضية

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