موعد مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد أمام التعاون في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستعد الاتحاد لمباراة أخرى قوية، عندما يستقبل التعاون على ملعب الجوهرة المشعة لحساب الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النمور استعادوا بعض من بريقهم في الآونة الأخيرة بعد الفوز في الديربي على الأهلي بهدفين نظيفين، في مباراة كان نجمها الأول أحدث صفقات تدعيم خط الدفاع، المصري أحمد حجازي.

الانتصار كان الأول للعميد هذا الموسم على صعيد الدوري وجعله يرتقي إلى المركز الثامن برصيد 4 نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن رباعي الصدارة الحالي الذي أحد أهم أضلاعه الهلال.

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في الوقت نفسه، فإن التعاون رفقة باتريس كارتيرون يعيش حالة متذبذبة هذا الموسم، فبعد التعادل في أولى المباريات أمام الفيصلي، أدرك انتصارًا كبيرًا على النصر بهدفٍ نظيف، ثم هُزم من القادسية الصاعد حديثًا بنفس النتيجة الجولة الماضية.

عمومًا، يظل التعاون دائمًا وأبدًا ندًا قويًا لكبار الدوري السعودي، وفي ظل حالة الاتحاد الحالية فالمؤكد أن المباراة ستكون مثيرة وساخنة كما جرت العادة بين طرفي نهائي كأس الملك للموسم قبل الماضي.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الاتحاد والتعاون وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة الاتحاد والتعاون؟

تقام مباراة الاتحاد أمام التعاون مساء الجمعة الموافق 6 نوفمبر 2020، الموافق 20 ربيع الأول 1442، على ملعب الجوهرة المشعة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

متابعو النسخة العربية من موقع جول سيكونوا على موعد مع متابعة مباراة الاتحاد والتعاون مباشرةً ولحظة بلحظة من خلال خدمة البث المباشر، والتي ستنطلق قبل بدايتها بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الاتحاد - التعاون الجوهرة المشعة الجمعة 6 نوفمبر 2020،

20 ربيع الأول 1442،

19:45 السعودية، 18:45 مصر KSA Sports HD

التشكيل المتوقع للاتحاد

لن يُغير كاريلي كثيرًا عن تشكيلته الفائزة في الديربي على الأهلي، وسيبدأ بمارسيلو جروهي في حراسة المرمى ومن أمامه أحمد حجازي وعبد المحسن فلاتة.

منتصف الملعب سيكون بقيادة الثنائي برونو هنريكي وكريم الأحمدي، وفي خط الهجوم رومارينهو وبريجوفيتش وفهد المولد.

التشكيل | 4-4-2

مارسيلو جروهي

سعود عبد الحميد - أحمد حجازي - عبد المحسن فلاته - حمدان الشمراني

عبد العزيز البيشي - برونو هنريكي - كريم الأحمدي - فهد المولد

روماريو دا سيلفا (رومارينيو) - اليكساندر بريجوفيتش

التشكيل المتوقع للتعاون

من المتوقع أن يعتمد باتريس كارتيرون على تشكيلته المعتادة، حيث كاسيو في حراسة المرمى وأمامه رباعي دفاعي بقيادة الحمد وعسيري، على أن يكون درويش وسانتوس على الأطراف.

منتصف الملعب سيتكون من الثنائي حسن كادش وساندرو مانويل، وفي الأمام أميسي وساني وديوك تحت المهاجم الصريح تاوامبا.