موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة

يستضيف نادي الاتحاد نظيره الاتفاق على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، وذلك في الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الاتحاد يدخل المباراة منشٍ بفوز مثير وثمين على الفتح في دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وسيعمل على مواصلة انتصاراته ونتائجه الجيدة هذا الموسم في الدوري ومواصلة التربع على القمة للاقتراب من تحقيق اللقب الغائب عن خزائن العميد منذ سنوات.

على الجانب الآخر الاتفاق سيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام العميد تساعده في مشواره بالدوري هذا الموسم، خاصة بعد تحقيقه الفوز في آخر مباراتين له بالمسابقة.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد الاتفاق والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة الاتحاد ضد الاتفاق؟

موعد مباراة الاتحاد ضد الاتفاق في الجولة 14 من الدوري السعودي هو يوم الأحد 26 ديسمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 17:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 17:55 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق؟

تذاع مبايات الدوري السعودي على قنوات SSC التي تم إطلاقها بداية الموسم، وتتواجد على القمر الصناعي عرب سات وعلى الإنترنت على شاهد.

ويمكنك أيضًا متابعة البث المباشر لمباراة الاتحاد والاتفاق عبر النسخة العربية من جول، والذي يبدأ قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.