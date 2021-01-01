موعد مباراة الاتحاد ضد الرائد في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد الرائد في الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-21، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل نادي الرائد في ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة نادي الاتحاد، ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من الدوري السعودي 2021.

خسر العميد في آخر مبارياته من نادي الفتح في ربع نهائي كأس الملك، وخرج من البطولة وأصبح لا ينافس إلا على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

أما آخر مبارياته في الدوري كانت ضد الشباب في الجولة السابقة، وفاز بها الاتحاد بهدفين لهدف، وأصبح رصيده 41 نقطة في المركز الثالث.

فاز نادي الرائد في آخر مبارياته في الدوري السعودي على الفيصلي بهدفٍ دون رد، وتقدم للمركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة.

فيديو: أهداف مباراة الاتحاد والفتح في ربع نهائي كأس الملك 2021

في هذا التقرير نستعرض معكم موعد مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الاتحاد والرائد؟

موعد مباراة الاتحاد والرائد هو يوم السبت 20 مارس 2021 ميلاديًا، الموافق 7 شعبان 1442 هجريًا، على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة الثالثة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، الرابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد؟

تمتلك شبكة قنوات السعودية الرياضية، حقوق إذاعة مباريات الدوري السعودي، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة عبر شاشتها.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة، يمكنك متابعتها عبر موقع جول في خدمة البث المباشر والتي تنطلق قبل المباراة بنصف ساعة تقريبًا.