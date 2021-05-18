موعد مباراة الاتحاد ضد أبها في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد الاتحاد ضد أبها في الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، مباراة هامة وقوية تجمع بين الاتحاد وأبها ضمن مباريات الجولة الـ 28 من الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد بعد تعادلين أخيرين أمام الباطن ثم ضمك، يريد إيقاف نزيف النقاط، وتحقيق الفوز لمواصلة ملاحقة التعاون على المقعد المؤهل لدوري أبطال آسيا، وخطف المركز الثالث منه.

ويحتل العميد المركز الرابع برصيد 47 نقطة بعد لعب 27 مباراة، بينما يأتي التعاون في المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط، ولكنه مع لعب 28 مباراة.

على الجانب الآخر، أبها في وضع لا يحسد عليه ويعمل بكل قوته على الهروب من منطقة الهبوط والاقتراب من المنطقة الدافئة في حال الفوز على العميد.

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أبها يأتي في المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن الوحدة صاحب المركز الرابع عشر.

وفي التقرير التالي نستعرض معًا موعد مباراة الاتحاد وأبها، في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة الاتحاد وأبها؟

موعد مباراة الاتحاد وأبها هو الخميس 20 مايو 2021، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من الدوري السعودي.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت السعودية، السادسة والربع مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأبها؟

تمتلك شبكة القنوات الرياضية السعودية، حقوق بث مباريات الدوري السعودي بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة الاتحاد وأبها.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب أبها - الاتحاد الخميس 20 مايو 2021،

8 شوال 1442،

19:15 السعودية، 18:15 مصر KSA SPORTS HD مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

تشكيل الاتحاد المتوقع:

التشكيل| 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

مهند الشنقيطي – أحمد حجازي – عمر هوساوي – سعود عبد الحميد

كريم الأحمدي – عبد العزيز الجبرين

جاري رودريجيز – رومارينيو – عبد العزيز البيشي

فهد المولد

نمورنا اليوم 📸 pic.twitter.com/6YWuoNgeax — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) May 18, 2021

تشكيل أبها المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

عبد العالي المحمدي

ساري عمرو – مهدي تاهرات – أمين عطوشي – فهد الجميعة

رياض شراحيلي – كريم العواضي – عبد الرحمن البركة

صالح العمري - كارلوس ستراندبيرج - بينيامين تاتار