موعد مباراة الاتحاد ضد ذوب آهن، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد ذوب آهن في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح استاد حمد الكبير بالدوحة أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ذوب آهن الإيراني والاتحاد السعودي، وذلك يوم الإثنين 12 أغسطس 2019، الموافق 11 ذو الحجة 1440 هجريًا، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019.

حسم النمور مباراة الذهاب لصالحهم بعد تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الإثنين على ملعب زعبيل بدبي، وسيدخل العميد هذا اللقاء على أمل تكرار الانتصار أوالتعادل عل الأقل، لضمان خطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة الآسيوية، ثم بعد ذلك الوصول للمباراة النهائية وتحقيق اللقب الثالث في تاريخه بعد لقبين 2004،2005.

تأهل فريق ذوب آهن الإيراني إلى دور الـ16 بعد أن قدم أداء رائع ومميز في دور المجموعات، ونجح في تصدر المجموعة الأولى التي كانت تضم النصر، الزوراء، الوصل، وخطف بطاقة التأهل رفقة العالمي بعد أن حصد 12 نقطة جمعهم من ثلاث انتصارات وثلاث تعادلات، ولم يتلقى أي هزيمة في الدور الأول، يذكر أن الفريق الإيراني وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا مرة واحدة عام 2010 وخسر اللقب أمام فريق سيونجنام الكوري الجنوبي.

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موعد مباراة الاتحاد ضد ذوب آهن والقنوات الناقلة

رجل رائع - رجل مخيب | الاتحاد × ذوب آهن

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ذوب آهن - الاتحاد استاد حمد الكبير الإثنين 12 أغسطس 2019،

11 ذو الحجة 1440، 21:00 مصر، 22:00 السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع للاتحاد

لن يفتقد النمور أي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف في مباراة ذوب آهن في إياب دور لـ16 لدوري أبطال آسيا، وسيكون الفريق كامل العدد في هذه المواجهة.

📸 (٢)صور تدريبات النمور pic.twitter.com/Ygl2OXx85o — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 8, 2019

لن يغير كثيرًا المدرب خوسيه سييرا عن تشكيل لقاء الذهاب، وسيعتمد على فواز القرني لحراسة عرين الاتحاد، وسيدخل عبد المحسن فلاتة بجانب زياد الصحفي في قلب الدفاع، وفي الأمام سيتواجد رومارينيو وخلفه الثلاثي الهجومي إميليانو فيشيو، كارلوس فيانويفا، لويس خيمينز.

التشكيل | 4-2-3-1

فواز القرني

حمدان الشمراني - عبد المحسن فلاتة - زياد الصحفي - سعود عبد الحميد

خالد السميري - عبد الإله المالكي

إميليانو فيشيو - كارلوس فيانويفا - لويس خيمينيز

رومارينيو

الغيابات والتشكيل المتوقع لذوب آهن

لا توجد غيابات في صفوف فريق ذوب آهن في مباراة الإياب، بسبب الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع أوراق المدرب على رضا منصوريان جاهزة لخوض هذا اللقاء.

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🎯 ركلة حرة حداديفار

👀 عفيف يوقف كلود أمين في مكانه

🔥 رأسية مثالية لحمدالله

👏 المساكني يعود بطريقته الخاصةhttps://t.co/6nkXWkDw6N pic.twitter.com/RAqDlJxoEi — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) August 8, 2019

سيدفع المدرب صاحب الـ47 عامًا بنفس الأسماء الأساسية التي يعتمد عليها، وسيتواجد فهد محمد زاده وميلاد فخر الدين في قلب الدفاع، أمام في الأمام فسيعتمد على أمير مطهري لقيادة هجوم الفريق في هذا اللقاء.

التشكيل | 4-2-3-1