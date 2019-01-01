موعد مباراة الاتحاد ضد الوحدة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الوحدة فى الجولة السابعة من الدوري السعودي 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

عمر خليل

يستقبل فريق الوحدة ضيفه الاتحاد على ملعب الملك عبد العزيز في مكة المكرمة، في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 19 أكتوبر 2019 ميلاديًا، الموافق 20 صفر 1441 هجريًا، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولا يعيش الاتحاد أفضل أيامه، فيظل مستقبل المدرب لويس سييرا على المحك وذلك بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال وآخرها الهزيمة من الحزم بهدفين لهدف في الجولة الماضية من الدوري السعودي، إلى جانب الخروج من بطولة دوري أبطال آسيا على يد الهلال.

على النقيض، يعيش الوحدة أيامًا ممتازة بعد التعاقد مع المدرب صاحب الخبرة الكبيرة في الشأن السعودي، الأوروجوياني خوسيه كارينيو والذي سبق له وأن حقق لقب الدوري مع النصر عام 2014، وقد عاد إلى بلاد الحرمين الشريفين مرة أخرى من خلال بوابة الوحدة، ومنذ قدومه ويبدو أن الأمور قد تحسنت كثيرًا بالنسبة للنادي المكي.

الوحدة مع كارينيو انتصر في آخر 4 لقاءات بشباك نظيفة، مما جعله ينفرد بالمركز الثاني برصيد 12 نقطة وبفارق 4 نقاط فقط عن المتصدر الهلال، في الوقت الذي يُقاسي فيه العميد كثيرًا، وتراجع مركزه إلى المركز السادس برصيد 9 نقاط فقط.

هذا التراجع في النتائج لفريق مدينة جدة جعل إدارة الاتحاد تتخذ العديد من القرارت الحاسمة وأهمها ما أوردته الصحافة عن أنها قررت أن يرفع سييرا يده فيما يتعلق بالانتقالات بعدما كانت له الكلمة الأولى والأهم في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إلى جانب الحديث عن تغير محتمل في الجهاز الفني ورغبة في الاستغناء عن عدد من المحترفين الذين لم يقدموا ما يشفع لهم.

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موعد مباراة الاتحاد ضد الوحدة والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الاتحاد - الوحدة ملعب الملك عبد العزيز السبت 19 أكتوبر 2019،

20 صفر 1441،

20:00 السعودية، 19:00 مصر KSA SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع للاتحاد

لا توجد غيابات فى صفوف العميد بسبب الإصابة إلا مروان دا كوستا والذي حتى الآن من غير المؤكد مشاركته، الاتحاد سيخوض المباراة منقوصًا منه فقط.

ولا يُتوّقع أن يُغير سييرا من طريقته المعتادة لا سيما وفيما ظل انحسار العناصر في عدد محدود من اللاعبين، فسيبدأ بطريقته المفضلة 4-3-2-1 بالقرني في حراسة المرمى، مع رباعي دفاعي مكون من سعود عبد الحميد وعبد المحسن فلاتة والصحفي والحربي، ثم يأتي البيشي والأحمدي وفيشيو في منتصف الميدان وأمامهم فيلانوفيا تحت مهاجمين صريحين كامارا ورومارينهو.

التشكيل | 4-3-1-2 فواز القرني

سعود عبد الحميد - عبد المحسن فلاتة - زيادة الصحفي - منصور الحربي

عبد العزيز البيشي - كريم الأحمدي - إمليانو فيشيو

فيلانويفا

هارون كامارا - رومارينهو



الغيابات والتشكيل المتوقع للوحدة: لا يواجه الوحدة أي غيابات تذكر، الفريق مكتمل الصفوف أمام الاتحاد بقوته الضاربة في الهجوم. كارينيو سيبدأ المباراة بطريقته المتوازنة المعتادة، من خلال مصطفى زغبة في حراسة المرمى ومن أمامه الصقور وتمبكتي وبوتيا والزوري، ثم ثنائي الارتكاز أنسيلمو وباكشوين خلف جودوين والخليف وماركوس تحت مهاجم صريح يوسف نياكاتي

التشكيل | 4-2-3-1

مصطفى زغبة

فواز الصقور - حسن تمبكتي - بوتيا - عبد الله الزوري

أنسيلمو - وليد باكشوين

جودوين - أيمن الخليف - ماركوس

يوسف نياكاتي