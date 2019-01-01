موعد مباراة الاتحاد والهلال في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019

تعرف على موعد مباراة كلاسيكو السعودية بين الاتحاد والهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019

أحمد رضوان | تويتر

يفتح ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" أبوابه لاستضافة فصل جديد من فصول الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال يوم الثلاثاء 27 أغسطس 2019 ميلاديًا، الموافق 26 ذو الحجة 1440 هجريًا، وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

كان الموسم الماضي كارثيًا على العميد وجماهيره بكل ما تحويه الكلمة من معنى، ففي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان عانى النمور من سكرات الهبوط حتى الأسابيع الأخيرة التي تحسسوا فيها طريق العودة ونجحوا في البقاء في درجة المحترفين، وهذه العودة يمكن أن ننسب فضلاً كبيرًا منها للبطولة الآسيوية التي أعادت الثقة للمونديالي منذ بدايتها، وأحس من خلالها لاعبوه بقيمة القميص الأصفر والأسود.

إذا أردنا وصف بداية الاتحاد لدوري أبطال آسيا لن نجد أفضل من صفة العجيبة، ففي لقائه الأول في دور المجموعات سحق الريان بخماسيةٍ نبهت المنافسين لقيمة العميد، لكنه عاد وسقط في اللقاء الثاني بالأربعة على يد الوحدة وهو ما أربك المحبين، وفي اللقاء الثاني الذي كان مصيريًا في مشوار المونديالي الآسيوي نجح في افتكاك فوزًا صعبًا على لوكوموتيف طشقند بثلاثة أهدافٍ لهدفين، ثم واصل الطريق حتى تأهل للدور الثاني كوصيف عن مجموعته القوية.

واجه الاتحاد منافس قوي في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا هو ذوب آهن الإيراني، والذي وصل لهذا الدور بعد أن تصدر المجموعة الأولى الصعبة على حساب النصر والزوراء والوصل، لكن العميد لم يأبه لشئ إلا لتاريخه الذي تأثر الموسم الماضي وفاز على العنيد الفارسي ذهابًا وإيابًا ووضع اسمه في ربع النهائي.

يرى الكثير من المتابعين للكرة العربية أن الهلال هو الأقوى من المحيط للخليج استنادًا على الأسماء التي يمتلكها وما قدمه الموسم الماضي، والذي كان فيه قاب قوسين أو أدنى من الفوز بالدوري السعودي لكن الفريق تعرض لهبوط في نهاية الموسم فخطف العالمي منه اللقب.

بدأ الزعيم مشواره في دوري أبطال آسيا في مجموعة يمكن وصفها بمجموعة الموت ضمت الدحيل واستقلال والعين، نجح من خلالها في تقديم نفسه بقوة وتأهل للدور الثاني كمتصدر لها بعد أن جمع 13 نقطة، وكان الفارق بينه وبين الأحمر القطري الذي صعد كوصيف 4 نقاطٍ كاملة.

كان الهلال في ثمن نهائي الآسيوية على موعد مع كلاسيكو سعودي مع الجار اللدود للاتحاد الأهلي، ونجح في حسم الأمور مبكرًا من الذهاب بالفوز بأربعة أهدافٍ لهدفين، لكن الراقي انتفض في الإياب وحاول تسجيل ثلاثية تاريخية يقتنص بها بطاقة العبور، لكنه لم ينجح إلا في تسجيل هدف واحد فقط فصعد الزعيم على حسابه لربع نهائي دوري أبطال آسيا ضاربًا موعدًا مع جداوي قوي آخر هو العميد.

موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال والقنوات الناقلة