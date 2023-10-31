موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

SHAHID

لحساب الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي 2023-2024 يطمح الاتحاد للخروج من نتائجه السلبية في الآونة الأخيرة ومواصلة حملة الحفاظ على اللقب.

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يصطدم رفاق الفرنسي كريم بنزيما في هذا الطموح بفريق الشباب العريق ورغبته في الفكاك بدوره من البداية السيئة مطلع هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 ؟

موعد مباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 على استاد الملك فهد الدولي.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 ؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الشباب والاتحاد على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الشباب - الاتحاد الجمعة 3 نوفمبر 2023،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC HD الملك فهد الدولي

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