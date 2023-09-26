موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

يواجه الاتحاد خصمًا دائمًا يصعب الأمور على الكبار وهو الفيحاء في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2023-2024.
ويطمح الاتحاد لمواصلة التربع على الصدارة على قمة دوري روشن الذي يحمل "النمور" لقبه من الموسم الماضي.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..
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ما هو موعد مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟
موعد مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
وتقام المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت السعودية ومصر.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟
تذاع مباريات الدوري السعودي عبر قنوات SSC ستجد مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|الفيحاء - الاتحاد
|الجمعة 29 سبتمبر 2023
16:00 السعودية ومصر
|SSC HD
|مدينة المجمعة الرياضية