موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد الرياض، لحساب الجولة 20 لموسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة..

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يستضيف ملعب الجوهرة المشعة، مباراة هامة تجمع بين الاتحاد والرياض، ضمن مباريات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي موسم 2023-2024.

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الاتحاد يطمح في للفوز وتخطي نتائجه السلبية منذ بداية الموسم في الدوري السعودي، خصوصًا بعد التعادل الجيد نسبيًا أمام نافباخور في دوري أبطال آسيا.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد والرياض في الجولة 20 لمنافسات الدوري السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الأحد 18 فبراير 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الاتحاد والرياض على قناة SSC SPORTS 5 HD.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب المعلق الاتحاد - الرياض الأحد 18 فبراير 2024،

20:00 السعودية، 19:00 مصر الجوهرة المشعة رؤوف خليف

عيسى الحربين

SHAHID