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أحمد مجدي

موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

دوري روشن السعوديAl IttihadAl Ittihad v Al RiyadhAl Riyadh

تعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد الرياض، لحساب الجولة 20 لموسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة..

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يستضيف ملعب الجوهرة المشعة، مباراة هامة تجمع بين الاتحاد والرياض، ضمن مباريات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي موسم 2023-2024.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد يطمح في للفوز وتخطي نتائجه السلبية منذ بداية الموسم في الدوري السعودي، خصوصًا بعد التعادل الجيد نسبيًا أمام نافباخور في دوري أبطال آسيا.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد والرياض في الجولة 20 لمنافسات الدوري السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

المباراة التالية

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الأحد 18 فبراير 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الاتحاد والرياض على قناة SSC SPORTS 5 HD.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عن طريق تطبيق شاهد.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعبالمعلق
الاتحاد - الرياضالأحد 18 فبراير 2024،
20:00 السعودية، 19:00 مصر
الجوهرة المشعةرؤوف خليف
عيسى الحربين

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