موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة
يستقبل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، مباراة قوية وهامة تجمع بين الاتحاد وأبها، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.
الاتحاد يدخل المباراة بعد فوز هام على حساب الفيصلي بهدفين لهدف، ويريد تصحيح مساره هذا الموسم، في وجود كوكبة من النجوم، لمصالحة الجماهير والمنافسة على اللقب والمشاركة من جديد في البطولة الآسيوية.
على الجانب الآخر أبها هذا الموسم، بدأ الموسم بشكل جيد نسبيًا بعد الفوز على الشباب ثم الخسارة من الباطن وتعادل أمام الاتفاق، وسيعمل بكل تأكيد على الخروج بنتيجة إيجابية أمام النمور، تساعد الفريق في مشواره بالمسابقة.
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جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة
في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الاتحاد وأبها وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟
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ما هو موعد مباراة الاتحاد ضد أبها؟
موعد مباراة الاتحاد وأبها هو السبت 11 سبتمبر 2021، الموافق 4 صفر 1443، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة في تمام الساعة 20:35 بتوقيت السعودية، 19:35 بتوقيت مصر.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد أبها؟
يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد ضد أبها مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|الاتحاد - أبها
|السبت 11 سبتمبر2021،
4 صفر 1443،
20:35 السعودية، 19:35 مصر
|شاهد VIP
|مدينة الملك عبد الله الرياضية