موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الفتح في كأس الملك والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الفتح في دور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة للقاء كأس الملك؟

ندى الشافعي

يواجه نادي الاتحاد الفتح للمرة الثانية في أقل من أسبوع يوم الأربعاء 1 يناير 2020 الموافق 6 جمادى الأولى 1441 هجريًا، وذلك على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة في إطار مباريات دور 16 من كأس الملك .

انتهت مباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي بتعادل الفريقين إيجابيًا بهدفٍ لمثله، لكن هذه المرة التعادل لن يفيد، فلابد من وجود فائز لمواجهتهم في كأس خادم الحرمين الشريفين.

كانت بداية الاتحاد في الكأس بفوز كبير على الرياض بأربعة أهدافٍ دون رد، ثم فاز على الصفا بالأربعة أيضًا لكنه استقبل هدف، أما الفتح فقد فاز على الانتصار برباعية نظيفة في دور 64 من كأس الملك، ثم فاز على نجران في دور 32 بثلاثة أهدافٍ لهدف.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد الفتح في دور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين ، وما هي القنوات الناقلة؟ وأكثر..

فيديو - الاتحاد يتعادل مع الفتح في الدوري السعودي بالوقت القاتل

موعد مباراة الاتحاد ضد الفتح والقنوات الناقلة