موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الفتح في الدوري السعودي

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة بعد الهزيمة الكبيرة من الفيحاء برباعية لهدف، حيث سيلتقي مع الفتح في الدوري السعودي، وما هي القنوات الناقلة..

يعيش الاتحاد وضعًا عصيبًا بعد الهزيمة الكبيرة التي مُنيّ بها على يد الفيحاء بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة الثانية عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هذه الهزيمة جعلت الاتحاد يتراجع في ترتيب جدول الدوري ليصبح في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، ويقترب خطوة تل والأخرى من مراكز الهبوط، في وضع غير مقبول على الإطلاق لفريق بقيمة وحجم العميد.

الجولة المقبلة ستكون بمثابة أكون أو لا أكون للاتحاد، عندما يستضيف الفتح مساء السبت الموافق 28 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 2 جمادي الأول 1441 هجريًا، في مباراة من المقرر لها أن تكون على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

الفتح هو الآخر لا يعيش أفضل مواسمه بل يتذيل ترتيب الدوري، ولكن مباراة النمور ستكون فرصة مثالية لهم من أجل تضيق الخناق على الاتحاد والاقتراب من مراكز الآمان.

الآن نتعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد الفتح والقنوات الناقلة..

بعد الخسارة من الفيحاء - الاتحاد يفقد الأحمدي أمام الفتح

موعد مباراة الاتحاد ضد الفتح والقنوات الناقلة