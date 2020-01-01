موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد العدالة في الدوري السعودي

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والمقررة أمام العدالة في ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي..

يرتحل الاتحاد إلى ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية ليواجه العدالة، وذلك في إطار الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمثل هذه المباراة أهمية كبيرة للغاية للنمور الذين يريدون الحفاظ على مكانتهم وسط الكبار الموسم المقبل وعدم الدخول في دوامة الهبوط والحسابات المعقدة.

الاتحاد يأتي في المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة، وبالتساوي مع التعاون والفيحاء وكذلك ضمك (صاحب المركز الرابع عشر المؤدي إلى الهبوط)، ما يجعل الانتصار على العدالة ضرورة ملحة لتفادي هذا السقوط التاريخي.

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العدالة يتذيل ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة وضمن بالفعل الهبوط إلى الدرجة الثانية، لذلك فالمباراة للاعبيه ستكون للشهرة ليس إلا.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الاتحاد ضد العدالة والقنوات الناقلة..

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ما هو موعد مباراة الاتحاد والعدالة؟

سيلتقي الاتحاد مع العدالة مساء الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2020 ميلاديًا، الموافق 21 محرم 1442 هجريًا على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:35 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 19:35 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعدالة؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

متابعو النسخة العربية من موقع جول سيكونوا على موعد مع متابعة مباراة الاتحاد والعدالة مباشرةً ولحظة بلحظة من خلال خدمة البث المباشر، والتي ستنطلق قبل بدايتها بحوالي نصف ساعة.