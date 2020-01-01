موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد التعاون في الدوري السعودي

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد التعاون في إطار الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وما هي القنوات الناقلة..

يستقبل ملعب الملك عبد الله بالبريدة قمة من قمم الكرة السعودية، عندما يلتقي التعاون مع الاتحاد في إطار الجولة السابعة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المباراة المقرر لها مساء الأربعاء 5 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 11 جمادي الآخر 1441 هجريًا، لها قيمة كبيرة بالنسبة للعميد، الذي يسعى لتحسين مركزه في الدوري بعد التراجع الكبير الذي يعيشه منذ بداية هذا الموسم.

الاتحاد يحتل المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة وبفارق 5 نقاط فقط عن المراكز المؤدية للهبوط، بينما يعيش سكري القصيم موسمًا مميزًا باحتلاله المرتبة الخامسة برصيد 26 نقطة.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الاتحاد ضد التعاون والقنوات الناقلة.

تقارير - لجنة المسابقات ترفض نقل لقاء الاتحاد وضمك في الدوري السعودي

موعد مباراة الاتحاد ضد التعاون والقنوات الناقلة