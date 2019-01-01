موعد مباراة الاتحاد ضد العهد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد العهد في إياب دور الـ32 كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019-20، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح استاد مدينة كميل شمعون الرياضية أبوابه لاستضافة لقاء يجمع بين الاتحاد والعهد، وذلك في غياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019-20، وستنطلق المباراة يوم السبت 31 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 1 محرم 1441 هجرياً.

حسم العميد لقاء ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لصالحه بثلاثة أهداف دون رد، ويدخل النمور هذا اللقاء وهم قادمون من تعادل سلبي في الكلاسيكو أمام فريق الهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ويتبقى لقاء العودة الذي سيقام في استاد جامعة الملك سعود يوم 17 سبتمبر المقبل ليحسم من صاحب بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية.

استهل الاتحاد مشواره في الدوري السعودي هذا الموسم بانتصار في الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف على حساب الرائد، ويحتل الفريق المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط خلف الزعيم الذي يتصدر الجدول بفارق الأهداف، وسيستضيف العميد التعاون على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يوم 31 من الشهر الجاري.

بالأرقام - كنو نجم كلاسيكو الهلال والاتحاد

موعد مباراة الاتحاد ضد العهد والقنوات الناقلة

لقاء تافه وإجماع على نجم واحد - ردود أفعال كلاسيكو الهلال والاتحاد

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة العهد - الاتحاد مدينة كميل شمعون الرياضية السبت 31 أغسطس 2019،

1 محرم 1441 هجرياً،

19:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت مصر أبو ظبي الرياضة

الغيابات والتشكيل المتوقع للاتحاد

سيفتقد فريق الاتحاد في لقاء العهد اللبناني في غياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال المدافع مروان دا كوستا بعد تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية وسيغيب عل إثرها لمدة أسبوعين، ولن يفتقد العميد أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

صور المؤتمر الصحفي للمدرب التشيلي لويس سييرا #اتحاد_اسيا pic.twitter.com/aXMobEy3Bc — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 27, 2019

سيدفع المدرب خوسيه سييرا بالحارس فواز القرني، وسيعتمد على زياد الصحفي وعبد المحسن فلاته في قلب الدفاع، وسيتواجد إيمليانو فيشيو وخالد السميري كثنائي ارتكاز، وأمامهم الثلاثي عبد الإله المالكي، كارلوس فيانويفا ولويس خيمينيز، وفي الأمام سيتواجد رومارينيو.

التشكيل | 4-2-3-1

فواز القرني

حمدان الشمراني - عبد المحسن فلاته - زياد الصحفي - سعود عبد الحميد

إيمليانو فيشيو - خالد السميري

عبد الإله المالكي - كارلوس فيانويفا - لويس خيمينيز

رومارينيو

الغيابات والتشكيل المتوقع للعهد

لن يفتقد فريق العهد اللبناني أي لاعب بسبب الإصابة في مواجهة الاتحاد، ولن يغيب عن الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف، وسيكون الفريق كامل العدد في هذا اللقاء.

لن يغير المدرب باسم مرمر في التشكيل الذي خاض به لقاء الذهاب، وسيدفع بحارسه الأساسي مهدي خليل، وسيتواجد نور منصور وأحمد صالح في قلب الدفاع، وسيتولى قيادة هجوم فريق العهد اللبناني في هذا اللقاء محمد قدوح.

التشكيل | 4-5-1