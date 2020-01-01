موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد العدالة في الدوري السعودي

تعرف على موعد مباراة اتحاد جدة القادمة ضد العدالة في الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة للقاء؟

ندى الشافعي

يلتقي نادي الاتحاد السعودي بفريق العدالة في الجوهرة المشعة يوم السبت 25 يناير 2020 ميلاديًا الموافق 30 جمادى الأولى 1441 هجريًا، وذلك في الجولة 15 من الدوري السعودي .

إذا نظرنا لتاريخ الناديين في دوري المحترفين سنجد أن اللقاء سهل على النمور، لكن بالرجوع إلى جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان سنكتشف أن المباراة ستكون صعبة جدًا، فالعميد يعيش موسم للنسيان ومتواجد في مركز متأخر من جدول الترتيب، هو المركز الثالث عشر الذي استقر فيه بعد أن حقق 4 انتصاراتٍ فقط من 14 مباراة وتعادل اثنتين وخسر في 8.

لا يبتعد العدالة كثيرًا عن العميد، فهو متواجد في المركز الخامس عشر قبل الأخير في ترتيب الدوري السعودي، وجمع حتى الآن 9 نقاط من فوزين و3 تعادلات و9 هزائم، والتأكيد سيسعى إلى استغلال حالة النمور السيئة في الدوري لاقتناص الثلاث نقاط.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد العدالة، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

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موعد مباراة الاتحاد والعدالة والقنوات الناقلة