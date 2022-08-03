موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الجولة 29 من منافسات الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

يحلال النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نادي الاتحاد السكندري على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن إطار مباريات الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

تعادل الأهلي مع فاركو في مباراة المباراة الأهلي سلبيًا بدون أهداف، ليبقى في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري بـ 56 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز الوصيف و 10 نقاط عن الزمالك المتصدر.

أما نادي الاتحاد، فقد خسر المباراة الأخيرة من طلائع الجيش بهدفين لهدف، ليتجمد رصيده عند النقطة 33 في المركز العاشر.

فما هو موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري القادمة وما القنوات الناقلة؟ جول ينقل لك كل شيء عن المباراة.

ما هو موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري؟

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الجولة 29 من الدوري المصري هو يوم الأحد 7 أغسطس 2022 في ستاد الجيش ببرج العرب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري على شاشتها.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر عبر موقع كورة بلس.