موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد العهد في البطولة العربية

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد العهد في إياب دور الـ32 كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019-20

محمود جمال

يفتح استاد مدينة كميل شمعون الرياضية أبوابه لاستضافة لقاء يجمع بين الاتحاد والعهد، وذلك في غياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019-20، وستنطلق المباراة يوم السبت 31 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 1 محرم 1441 هجرياً.

حسم العميد لقاء ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لصالحه بثلاثة أهداف دون رد، ويدخل النمور هذا اللقاء وهم قادمون من تعادل سلبي في الكلاسيكو أمام فريق الهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ويتبقى لقاء العودة الذي سيقام في استاد جامعة الملك سعود يوم 17 سبتمبر المقبل ليحسم من صاحب بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية.

استهل الاتحاد مشواره في الدوري السعودي هذا الموسم بانتصار في الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف على حساب الرائد، ويحتل الفريق المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط خلف الزعيم الذي يتصدر الجدول بفارق الأهداف، وسيستضيف العميد التعاون على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يوم 31 من الشهر الجاري.

بالأرقام - كنو نجم كلاسيكو الهلال والاتحاد

موعد مباراة الاتحاد ضد العهد والقنوات الناقلة

لقاء تافه وإجماع على نجم واحد - ردود أفعال كلاسيكو الهلال والاتحاد