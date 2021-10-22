موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الحزم، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة؟

يحل الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على الحزم بملعب نادي الحزم، في المباراة التي تجمع بينهما لحساب الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتراجع الاتحاد في آخر جولتين بصورة كبيرة بعد التعادل مع ضمك ثم تلقي هزيمة غير متوقعة من الشباب، ليخسر صدارته وتشتعل المنافسة على لقب الدوري السعودي مبكرًا.

الحزم هو الآخر ليس في أفضل أحواله هذا الموسم، إذ أنه يحتل المركز الحادي عشر بـ10 نقاط من 9 مباريات، ويعود آخر فوز لهم لشهر سبتمبر الماضي على حساب الفتح.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

الآن نستعرض سويًا موعد مباراة الاتحاد والحزم وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الاتحاد والحزم؟

موعد مباراة الاتحاد والحزم هو الخميس الموافق 28 أكتوبر 2021، على ملعب نادي الحزم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة وخمس دقائق بتوقيت السعودية، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والحزم؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الحزم مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في باقة شاهد VIP.

وتبث المباريات أيضًا عبر قنوات SSC بتقنية SD مجانًا، وباشتراك لأجل تقنية HD.