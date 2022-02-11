موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يحل الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على نظيره التعاون، في قمة تجمع بينهما بالجولة الواحدة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وابتعد الاتحاد بصدارة الدوري السعودي بالفوز على النصر في قمة الجولة الماضية، ليصل إلى النقطة 47 بفارق ثلاث نقاط عن أقرب الملاحقين، الشباب.

التعاون يقاتل في سبيل الاستمرار وسط الكبار، ويحتل المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الاتحاد والتعاون، وما هي القنوات الناقلة؟

متى موعد مباراة الاتحاد القادمة؟

موعد مباراة الاتحاد والتعاون هو الخميس الموافق 17 فبراير 2022، بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 18:35 بتوقيت السعودية، 17:35 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الاتحاد والتعاون كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.