موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة

يستضيف نادي الباطن على أرضه ووسط جماهيره نادي الاتحاد في الجولة 15 من الدوري السعودي 2021-2022.

قلب الاتحاد خسارته في المباراة الأخيرة ضد الاتفاق بفوز بثلاثة أهدافٍ لهدفين، وحافظ على صدارة جدول الترتيب برصيد 29 نقطة.

أما نادي الباطن فقادم من تعادلين مع الحزم وضمك، ويحتل الفريق المركز الرابع عشر في الترتيب برصيد 14 نقطة.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد الباطن والقنوات الناقلة.

متى مباراة الاتحاد القادمة؟

موعد مباراة الاتحاد ضد الباطن في الجولة 15 من الدوري السعودي هو يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 3:10 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، 2:10 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والباطن؟

تذاع مبايات الدوري السعودي على قنوات SSC التي تم إطلاقها بداية الموسم، وتتواجد على القمر الصناعي عرب سات وعلى الإنترنت على شاهد.

ويمكنك أيضًا متابعة البث المباشر لمباراة الاتحاد والباطن عبر النسخة العربية من جول، والذي يبدأ قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.