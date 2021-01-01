موعد مباراة الاتحاد والباطن في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد أمام الباطن في الجولة السادسة والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة نظيره الباطن، في مباراة مثيرة ستجمع بينهما لحساب الجولة السادسة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد قادم من انتصار كبير على الهلال بهدفين نظيفين جعل الفارق بينه وبين الموج الأزرق في الصدارة فقط ثلاث نقاط، لذلك فلن تقبل كتيبة فابيو كاريلي شيء سوى العودة بثلاث نقاط من مباراة الباطن.

ضيوف النمور في حالة لا يرثى لها، حيث عانى الباطن من 4 هزائم متتالية آخرهم من الشباب برباعية لهدف، وقبلها هزيمة قياسية من النصر 7-0، ليحتل الفريق المرتبة الثالثة عشر بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

مباراة هامة جدًا للطرفين، فالاتحاد من أجل مواصلة الضغط على الهلال والشباب في القمة، والباطن من أجل محاولة الابتعاد تدريجيًا عن مراكز الهبوط والبقاء وسط الكبار.

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في هذا التقرير من جول نتعرف سويًا على موعد مباراة الاتحاد والباطن وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الاتحاد والباطن؟

موعد مباراة الاتحاد والباطن هو الجمعة الموافق 16 أبريل 2021، الموافق 4 رمضان 1442 هجريًا، بملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة وعشر دقائق بتوقيت السعودية، التاسعة وعشر دقائق بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والباطن؟

تمتلك شبكة قنوات السعودية الرياضية، حقوق إذاعة مباريات الدوري السعودي، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة عبر شاشتها.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة، يمكنك متابعتها عبر موقع جول في خدمة البث المباشر والتي تنطلق قبل المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الاتحاد - الباطن الجمعة 16 أبريل 2021،

4 رمضان 1442،

22:10 السعودية، 21:10 مصر KSA SPORTS HD 1 مدينة الملك عبد العزيز الرياضية

التشكيل المتوقع للاتحاد

من المتوقع أن يعتمد المدرب فابيو كاريلي على التشكيل الآتي:

📷📝 برنامج علاجي يجهز المالكي قبل العودة للملاعب pic.twitter.com/dHW5d5TZVQ — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) April 15, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

حمد آل منصور - أحمد حجازي - زياد الصحفي - سعود عبد الحميد

كريم الأحمدي - عبد الإله المالكي

عبد الرحمن العبود - رومارينيو - عبد العزيز البيشي

ألكساندر بريجوفيتش

التشكيل المتوقع للباطن

من المتوقع أن يبدأ المدرب ألكساندر فيسيلينوفيتش بالتشكيل التالي..

📌| #الباطن يواصل تدريباته اليومية تحضيراً لمواجهة الإتحاد pic.twitter.com/oHPvxDUWqT — نادي الباطن السعودي (@albatinclub) April 14, 2021