موعد مباراة الإنتر ضد ميلان، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الإنتر ضد ميلان في الجولة 23 من الدوري الإيطالي 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع؟

أبانوب صفوت

تشهد الجولة 23 من الدوري الإيطالي لموسم 2019-20 إحدى مباريات القمة في السيريا آ، تلك التي ستجمع بين الإنتر وميلان في ديربي ميلانو الشهير وذلك يوم الأحد المقبل 9 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 15 جمادي الآخر 1441 هجريًا وذلك على ملعب جيوسبي مياتزا.

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يقدم النيراتزوري موسم رائع للغاية تحت قيادة كونتي، حيث ينافس الإنتر على لقب الدوري ويبتعد عن الصدارة بفارق ثلاث نقاط وسيسعى المدرب الجديد لترك بصمته في مباراة هامة مثل مباراة الديربي التي لا تقل حساسيتها أبدًا باختلاف ظروف الفريقين.

في المقابل، يسعى الروسونيري بقيادة بيولي لإثبات أن التحسن الذي طرأ على ميلان في الآونة الأخيرة منذ عودة إبراهيموفيتش لم يكن صدفة، ولا توجد فرصة لتأكيد ذلك أكثر من مباراة الديربي خاصًة وأن الإنتر يحظى بأفضل موسم له منذ عدة سنوات.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة الإنتر ضد ميلان، وما هي القنوات الناقلة؟ وأكثر..

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موعد مباراة الإنتر وميلان والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الإنتر - ميلان جيوسيبي مياتزا الأحد 9 فبراير 2020،

15 جمادى الآخر 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4

الغيابات والتشكيل المتوقع للإنتر

سيفتقد الإنتر للعديد من اللاعبين للإصابة وهم سينسي، جياليارديني وفاليرو، كما سيغيب مارتينيز عن مواجهة ميلان في الديربي بسبب الإيقاف.

سيبدأ المدرب أنطونيو كونتي بطريقة 3/5/2 الذي بدأ يعتمد عليها بعد ضم إريكسن، بتواجد هاندانوفيتش في حراسة المرمى، أمامه الثلاثي دي فري، باستوني وشكرينيار وفي خط الوسط موسيس، باريلا، فينسيو، إريكسن وآشلي يونج وفي المقدمة لوكاكو وإسبوسيتو.

⚽️ | ALLENAMENTO



Doppia seduta con partitella finale verso il #DerbyMilano: il report completo e tutte le foto 👉 https://t.co/zJbK06BOUI pic.twitter.com/77VSdyJYlT — (@Inter) February 5, 2020

التشكيل | 3-5-2

سمير هاندانوفيتش

ميلان شكرينيار - أليساندرو باستوني - ستيفان دي فري

آشلي يونج - نيكو باريلا - كريستيان إريكسن - ماتياس فينسيو- فيكتور موسيس

روميلو لوكاكو - سيباستيانو إسبوسيتو

الغيابات والتشكيل المتوقع لميلان

سيغيب الثلاثي دوارتي، كورنيتش وبيليا عن صفوف ميلان في مباراة القمة المرتقبة ضد الإنتر، ولكن يفتقد الروسونيري لأي لاعب آخر في الديربي.

سيعتمد المدرب بيولي على طريقة 4/4/2 الذي ظهر ميلان بها مختلفًا في الآونة الأخيرة، بتواجد دوناروما في المرمى، أمامه رباعي الدفاع كالابريا، موساشيو، رومانيولي وهيرنانديز، وفي الوسط كاستيخو، بونافينتورا، كيسي وكالهانوجلو وفي المقدمة الثنائي إبراهيموفيتش وريبيتش.

التشكيل | 4-4-2

جيانلويجي دوناروما

ثيو هيرنانديز - ألسيو رومانيولي - ماتيو موساشيو - دافيدي كالابريا

هاكان كالهانوجلو - فرانك كيسي - جياكومو بونافينتورا - سامو كاستيخو

أنتي ريبيتش - زلاتان إبراهيموفيتش