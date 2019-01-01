موعد مباراة الإمارات ضد إندونيسيا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الإمارات ضد إندونيسيا في الجولة الثانية من تصفيات المؤهلة كأس العالم 2022،وكأس آسيا 2023، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح الملعب الدولي مكتوم بن راشد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الإمارات وإندونيسيا يوم الخميس 10 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 11 صفر 1441 هجرياً، وذلك في الجولة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا بالصين 2023.

حقق الأبيض فوزًا ثمينًا على حساب منتخب ماليزيا بهدفين مقابل هدف، فى الجولة الأولي للتصفيات الحالية، وبذلك النتيجة يحتل المنتخب الإماراتي المكرز الثاني بثلاث نقاط بفارق نقطة عن المنتخب التايلاندي صاحب صدارة المجموعة السابعة التصفيات المؤهلة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ويسعى المنتخب الإماراتي أن يحقق نتيجة إيجابية تعزز موقفه فى ترتيبه فى المجموعة، التي تضم كلً من ماليزيا، تايلاند وفيتنام وأندونيسيا.

علي الجانب الآخر، تعود إندونيسيا لخوض تصفيات كأس العالم بعد غياب 7 سنوات، بسبب التدخل الحكومي في 2015 ما أدى إلى إيقاف الاتحاد الإندونيسي واستبعاد المنتخب الوطني من خوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018 ومنع أيضا الأندية المحلية من المشاركة في المسابقات القارية

خسارة وحيدة وفوز بالعشرة .. تاريخ الإمارات أمام ماليزيا

موعد مباراة الإمارات ضد إندونيسيا والقنوات الناقلة

مارفيك ينتقد أداء الإمارات رغم الفوز على ماليزيا

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الإمارات - إندونيسيا الملعب الدولي مكتوم بن راشد الخميس 10 أكتوبر 2019 ،

11 صفر 1441،

20:00 بتوقيت الإمارات، 18:00 بتوقيت مصر لم يتحدد بعد beIN SPORTS 1 HD

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب الإمارات

يغيب عن منتخب الإمارات اعب نادي الشارقة ماجد سرورلأسباب انضباطية، ولن يغيب أي لاعب أخر بسب الإصابة او الإيقاف.

من المتوقع أن يبدأ المدرب الهولندي فان مارفيك بالاعتماد على سالم راشد وفارس جمعة فى قلب الدفاع، وفى الهجوم يبدأ بعلي مبخوت من خلفه الثلاثي، إسماعيل الحمادي، أحمد خليل، خلفان مبارك

التشكيل | 4-3-3

خالد عيسي

الحسن صالح - اسماعيل أحمد - فارس جمعة - محمد أحمد

علي سالمين - عمرعبد الرحمن