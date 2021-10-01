موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد ضمك في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يحل الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على ضمك، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

الاتحاد يريد مواصلة انطلاقته القوية هذا الموسم، وسيدخل المباراة منتشيًا بفوزه على الأهلي في ديربي جدة بهدفين دون رد، وسيعمل على الحفاظ على صدارة الترتيب واستكمال سلسلة الانتصارات والاستقرار الذي يعيشه هذا الموسم.

أما ضمك يعيش موسمًا استثنائيًا، فبعد مرور سبع جولات، نجح في الفوز بأربع مباريات ويحتل المركز الثاني من ترتيب الدوري وبفارق نقطتين عن الاتحاد المتصدر، وسيريد الخروج بنقاط المباراة كاملة، لخطف الصدارة من العميد.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الاتحاد وضمك وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الاتحاد وضمك؟

موعد مباراة الاتحاد وضمك هو يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الـ 18:25 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد ضمك؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد الاتفاق مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في باقة شاهد VIP.

وتبث المباريات أيضًا عبر قنوات SSC بتقنية SD مجانًا، وباشتراك لأجل تقنية HD.