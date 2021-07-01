موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد المباراة المقبلة لنادي الأهلي أمام سموحة في الجولة 28 من الدوري المصري على استاد الإسكندرية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستقبل استاد الإسكندرية، مباراة هامة وقوية تجمع بين الأهلي وسموحة، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من الدوري المصري.

الأهلي يدخل المباراة، بعد تعادل مثير أمام بيراميدز، بهدفين لكل فريق وسيطمح لاعبو الأهلي، في مصالحة جماهيرهم والعودة إلى طريق الانتصارات والحفاظ على آمالهم في تحقيق لقب الدوري في ظل المنافسة مع الزمالك.

على الجانب الآخر، الفريق السكندري، خسر من الإسماعيلي بثلاثية في آخر مبارياته، ويريد تكرار ما فعله في الدور الأول عندما فاز على الأهلي، ليعزز موقفه في المربع الذهبي، وينافس على مركز مؤهل للبطولات الإفريقية الموسم المقبل.

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وفي التقرير التالي، نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة الأهلي وسموحة؟

موعد مباراة الزمالك وأسوان هو الأحد الموافق 4 يوليو 2021، على ستاد الإسكندرية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي وسموحة كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.