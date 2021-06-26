موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد المباراة المقبلة لنادي الأهلي أمام بيراميدز في الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري المصري على استاد السلام، والقنوات الناقلة.

يستقبل ستاد السلام، قمة من قمم الدوري المصري، والتي تجمع بين الأهلي وبيراميدز، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري.

المارد الأحمر يدخل المباراة ويعود إلى المباريات المحلية، بمعنويات مرتفعة بعد وصوله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويريد المارد الأحمر الخروج بالنقاط الثلاث أمام بيراميدز، من أجل العودة للمنافسة على صدارة ترتيب الدوري، وتقليص الفارق مع الزمالك المتصدر.

على الجانب الآخر، بيراميدز، يمر بفترة من النتائج السيئة في الدوري، وتلقى الهزيمة في آخر مباراتين له بالمسابقة، وسيدخل أمام الأهلي بشعار لا بديل عن الفوز لتصحيح المسار من جديد.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي وبيراميدز وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الأهلي وبيراميدز؟

موعد مباراة الزمالك وأسوان هو الخميس الموافق 1 يوليو 2021، على ستاد السلام (وي الأهلي).

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي وبيراميدز كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.