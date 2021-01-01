موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام المقاولون العفي الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها استاد السلام، وما هي القنوات الناقلة؟

يستضيف الأهلي، نظيره المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، على استاد السلام (الأهلي).

ويدخل الأهلي المباراة، بعد التعثر أمام البنك الأهلي في الجولة الثامنة، ومعه 17 نقطة في صدارة الدوري.

بينما يطمح المقاولون العرب في إيقاف سلسلة النتائج السلبية له هذا الموسم، والتي لم يتذوق فيها طعم الانتصار إلا مرة وحيدة، ليحتل المركز قبل الأخير برصيد أربع نقاط.

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وسنستعرض معًا في هذا التقرير من موقع جول، موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب القادمة في الدوري المصري.

ما هو موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب؟

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب، يوم الخميس 21 يناير 2021، على استاد السلام (الأهلي)، في العاصمة المصرية القاهرة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب؟

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورت حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز، وستذاع مباراة الأهلي والمقاولون العرب، عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة، فيمكنك متابعة البث المباشر عن طريق موقع جول والتي تنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.