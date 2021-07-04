موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة
يستضيف ستاد بتروسبورت مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب المؤجلة من الدوري المصري الممتاز 2021.
فاز النادي الأهلي في مباراته الأخيرة في الدوري على سموحة بأربعة أهدافٍ دون رد، ليواصل مطاردة الزمالك المتصدر ويعود للمركز الثاني برصيد 45 نقطة من 21 مباراة، أما رصيد الفارس الأبيض فهو 61 نقطة من 27 مباراة.
خسر المقاولون العرب في آخر مبارياته في الدوري المصري من طلائع الجيش، وتوقف رصيده عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.
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وفي التقرير التالي، نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري والقنوات الناقلة.
ما هو موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب؟
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب هو الخميس 8 يوليو 2021، على ستاد بتروسبورت.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب؟
تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.
أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والمقاولون العرب كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|المقاولون العرب - الأهلي
|الخميس 8 يوليو 2021،
21:00 مصر، 22:00 السعودية
|ON TIME SPORT 1
|ستاد بتروسبورت